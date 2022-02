London Grammar affirme que son prochain album sera son "meilleur jusqu'à présent" !

En 2013, London Grammar dévoilait son très bel album If You Wait. Un opus écoulé à plus de 250 000 exemplaires en France et porté par l'immense succès du tube Wasting My Young Years. Quatre ans plus tard, c'est avec Truth is a Beautiful Thing que le trio anglais continuait de surfer sur son succès. Très discrets depuis le tube Let You Know en collaboration avec Flume, les artistes faisaient leur grand retour en avril dernier avec leur album Californian Soil. Un opus qui leur a d'ailleurs valu une nomination lors de la dernière cérémonie des Brit Awards. "C'est très surréaliste après deux ans de mettre une robe et un costume et tout ça." affirmait la chanteuse Hannah Reid lors de son arrivée sur le tapis rouge de l'événement il y a quelques jours.

Interrogée par le média NME sur le troisième disque du groupe au succès retentissant, la chanteuse est revenue sur la direction artistique choisie pour ce dernier projet : "Je pense que nous avons tous les trois exploré le son dans des directions différentes. J'espère que c'est juste l'émotion. J'espère que c'est toujours la priorité. C'est ce à quoi nos fans semblent s'attacher." Des propos à la fin desquels elle ajoute que le groupe travaille actuellement sur un nouvel opus : "Je pense que le quatrième album est le meilleur jusqu'à présent. Nous avons de la chance dans le sens où le son évolue entre nous trois. Ce n'est pas quelque chose auquel on pense trop. On joue simplement de la nouvelle musique ensemble et ça a grandi." Aucune date de sortie n'a été précisée et il faudra probablement s'armer de patience étant donné que London Grammar va entamer une tournée aux côtés de Coldplay dans les mois à venir !