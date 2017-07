Lollapalooza Paris : Gagnez vos places pour le festival en écoutant Virgin Radio 

Virgin Radio vous invite à la première édition du Lollapalooza Paris. Le mythique festival itinérant créé en 1991 à Chicago débarque enfin en France ! Pour assister aux deux journées du festival, qui s'installera sur l'Hippodrome de Longchamp, c'est super facile ! Il faudra être à l'écoute de Virgin Radio toute la semaine, jusqu'au vendredi 21 juillet. A chaque fois que la signal retentit à l'antenne, vous aurez dix minutes pour vous inscrire par sms avec le code LIVE au 7 12 13 (2 x 65 centimes d'euros + coût d'un sms). Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits et repartiront avec un pass 2 jours pour deux personnes.

Côté line up la première édition parisienne du Lollapalooza Paris a mis la barre très haut ! En tête d'affiche : Red Hot Chili Peppers, The Weeknd et Lana Del Rey. Le reste de la programmation est tout aussi dingue avec, entre autres, DJ Snake, Martin Solveig, London Grammar, Imagine Dragons, Liam Gallagher, Pixies, LP, IAM, Charli XCX, Milky Chance, Alan Walker et Lemaitre ! Ce serait dommage de manquer ce festival, non ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire...jouez avec Virgin Radio !