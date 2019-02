Lola Le Lann dévoile Lola à l'eau, le clip à ne pas manquer cette semaine 

Elle est jeune mais prouve que l'âge n'a strictement aucun effet sur le talent. Après avoir fait ses premiers pas au cinéma aux côté de Vincent Cassel et François Cluzet dans Un Moment d'Egarement, après quelques pièces de théâtre mais aussi quelques films, Lola Le Lann a choisi de delaisser les plateaux de tournage pour mieux choisir les studios d'enregistrement. En ressort un premier single efficace, poétique et estival qui, inévitablement, la place parmi les artistes féminine à suivre en 2019. En attendant la sortie de son premier album, Lola nous offre Lola à L'eau, un premier single poétique et prometteur.

Un vent de modernité souffle sur la pop française. Et surtout, un vent féminin. Clara Luciani, Angèle... de plus en plus de jeunes femmes apportent leur plume (et leur voix) au paysage musical français. Et avec Lola, c'est tout un univers pop, frais et teinté de eighties qui s'impose. L'album devrait arriver courant 2019 et évidemment, on va l'attendre de pied ferme !