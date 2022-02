Loki, saison 2 : le tournage devrait débuter cet été !

Diffusé sur Disney+, Loki avait été dévoilé le 9 juin dernier sur la plateforme du géant américain du divertissement. Une série Marvel Studios très attendue comme le prouvent les chiffres impressionnants de la première saison. Six épisodes concentrés autour du personnage charismatique de Loki, devenu depuis Thor une figure incontournable de l’Univers Cinématographique Marvel. A nouveau incarné par l’excellent comédien Tom Hiddleston, on retrouvait ainsi ce personnage après les événements d’Avengers : Endgame, qui à la suite de sa fuite avec le Tesseract, atterrissait dans un monde où il était mis à mal par la bureaucratie du TVA (Time Variance Authority) soit le Tribunal des Variations Anachroniques en français !

Sans surprise, une deuxième saison devrait arriver bientôt ! En effet, suite aux résultats très encourageants du premier chapitre, les studios de Disney+ s'était empressé de commander une suite à leur série star. D'ailleurs, si l'on en croit les propos de la revue spécialisée Backstage, la production de cette deuxième saison de Loki débutera cet été aux Pinewood Studios, près de Londres au Royaume-Uni. Une information qui n'a pas été confirmée officiellement. A noter également, le scénario tournerait autour du multivers, un sujet déjà abordé plusieurs fois dans les dernières productions Marvel dont Spider-Man No Way Home, l'un des films ayant rencontré le plus de succès cette année.

Compte tenu les délais de tournage et de post-production, la saison 2 de Loki devrait débarquer sur Disney+ en 2023.