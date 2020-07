Loïc Nottet : Son nouvel album est déjà certifié disque d'or !

La crise sanitaire et le confinement l'avaient obligé à repousser la sortie de son nouvel album ! Un léger contre-temps qui n'aura pas eu d'impact négatif sur les ventes puisque Loïc Nottet vient d'annoncer que Sillygomania venait d'être certifié Disque d'or en Belgique, son pays natal. En effet, c'est directement depuis ses réseaux sociaux que le jeune homme découvert du grand public français grâce à son passage dans Danse avec les Stars aura annoncé cette belle nouvelle. "Énorme remerciement à toute mon équipe ! On continue comme caaaa ???????? ???? !! Pfiouuuu c’est si beau !! Love u guys ! Kusjesss !!" écrit l'interprète de Million Eyes.

Alors qu'il devrait bientôt partir en tournée en Belgique, en France et ailleurs, Loïc Nottet en a également profité pour annoncer que son concert à Bruxelles au sein de la salle Forest National (plus de 8000 places) le 8 mai prochain était déjà complet. Une véritable consécration pour ce véritable bourreau de travail qui enchaîne les projets et les idées depuis plusieurs années. Confiné chez lui durant près de trois mois, le jeune homme nous avait d'ailleurs accordé une interview de plusieurs minutes dans laquelle il se confiait sur son processus de travail et ses projets à venir. Une vidéo à voir ci-dessous.