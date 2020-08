Loïc Nottet sera coach dans The Voice Belgique

La boucle est bouclée. Loïc Nottet, que l'on ne présente plus, cartonne actuellement avec son dernier opus intitulé Sillygomnia (certifié disque d'or). Porté par des singles efficaces tels que Heartbreaker ou encore Mr/Mme (Bruxelles), l'album témoigne de l'évident talent du chanteur mais aussi de sa capacité à se ré-inventer. En six ans, Loïc Nottet s'est transformé en artiste confirmé et visiblement, il semble prêt à transmettre son savoir : selon la presse belge, l'interprète de The One serait bientôt coach dans l'émission qui l'a révélé il y a quelques années.

Loïc Nottet remplacerait ainsi Vitaa et Slimane (qui ne serait pas de retour cette saison). Notez également que Matthew Irons (du groupe Puggy) laissera son fauteuil afin de se consacrer à l'écriture d'un nouvel album. Les téléspectateurs belges retrouveront Typh Barrow qui, fraîchement arrivée, devrait rempiler en 2021.

Une chose est sûre, en s'installant dans le mythique fauteuil rouge, Loïc Nottet pourra pleinement contempler le chemin parcouru.