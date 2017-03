Loic Nottet : Revivez son live très sensuel sur la scène du Virgin Radio Live à Toulouse

Loic Nottet est de loin l'un des gros coups de coeur de Virgin Radio en ce moment, mais aussi de public français. Pour bien commencer la semaine, on vous propose donc de vous replonger dans le récent live qu'il a offert aux auditeurs de Virgin Radio. Le 27 février dernier l'artiste était sur la scène du Bikini à Toulouse pour le Virgin Radio Live by Ibis au côté de Brice Conrad, Mans Zelmerlöw et Amir. Un événement immortalisé en vidéo que vous pouvez redécouvrir dans le player ci-dessous. Avancez à trente minutes et laissez vous bercez par la voix du chanteur qui a interprété Million Eyes, son tout nouveau single, mais aussi une superbe reprise de Lost On You ( LP ) ou encore Mud Blood, une chanson inédite à paraitre sur l'album Selfocracy.

Loic Nottet n'a que 20 ans mais déjà un début de carrière bien rempli. Il a fait ses débuts à la télévision en 2014 en participant à l'émission The Voice Belgique dont il sera finaliste. L'année suivante il est le candidat Belge de l'Eurovision et se classe 4ème du concours. Quelques mois plus tard, toujours en 2015, le jeune homme fait partie du casting de Danse avec les Stars qu'il remporte aux côtés de la danseuse Denitsa Ikonomova. Cette victoire lui offre une visibilité sans précédent en France. Après la sortie de son single Million Eyes en octobre dernier, le chanteur rencontre enfin le succès qu'il mérite dans l'Hexagone. Son premier album, Selfocracy sortira le 31 mars prochain. On ne sait pas vous mais nous on a très hâte !