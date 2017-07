En octobre 2016, Loïc Nottet lançait officiellement sa carrière de chanteur avec le titre "Million Eyes" et son superbe clip chorégraphié. Neuf mois plus tard, la vidéo cumule plus de 24 millions de vues, rien que ça. Alors forcément depuis la sortie de son premier album "Selfocracy", le jeune artiste belge a eu le temps de se constituer une solide base de fans, dans son pays d'origine bien sûr, mais aussi et surtout en France. Révélé dans l'émission Danse Avec Les Stars, qu'il avait brillamment remporté en 2015, Loïc Nottet compte bien continuer à lier ses deux passions : le chant et la danse. La preuve avec son nouveau clip, "Mud Blood", qui vient juste de sortir ! Entre les murs d'une maison abandonnée - qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'univers visuel de Sia - Loïc Nottet affronte son double diabolique reflété par le miroir.

A travers une chorégraphie saisissante, le chanteur personnifie ses démons, les doutes et les craintes qui l'empêchent d'avancer et de vivre pleinement. Le résultat est splendide et on reste toujours aussi impressionné par la grâce naturelle du chanteur ! Après un concert sold out au Trianon il y a quelques mois, Loïc Nottet sera de retour en France cet hiver pour se produire dans les grandes villes de France : Clermont-Ferrand, Rennes, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes et Brest sont au programme, avant une date finale à l'Olympia de Paris le 12 décembre.