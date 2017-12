Un nouveau single pour célèbrer chaque moment fort de l'année ? C'est le rituel que semble adopter Loïc Nottet et ce n'est pas pour nous déplaire. Après un clip complètement flippant dévoilé pour Halloween, le Petit Prince de Danse Avec Les Stars nous revient avec un nouveau single aux antipodes du précédent. Intitulée "Go To Sleep", cette ballade inédite simplement portée par quelques notes de piano met en valeur la voix si singulière de son interprète. Elle s'accompagne d'une vidéo emplie de grâce et d'élégance, dans laquelle Loïc Nottet mêle le chant à sa seconde passion, la danse. Tout de rouge vêtus, le chanteur et sa partenaire se laissent porter par la musique et exécutent une chorégraphie pleine de poésie au pied d'un sapin illuminé.

De la douceur, de l'amour et de la tendresse, on ne pouvait tout simplement pas rêver meilleure surprise pour plonger complètement dans l'ambiance féérique de Noël. On ne se lassera décidément jamais d'admirer les talents de danseur de ce garçon, qui nous avait déjà bluffé lors de son passage au Trianon il y a quelques mois. A 21 ans, Loïc Nottet a déjà tout d’un artiste complet et un univers singulier bien défini. Il vient d'ailleurs d'achever sa première tournée, le Selfocracy Tour, et s'est produit à travers la Belgique et la France jusqu'à la scène mythique de l'Olympia de Paris. C'est peu dire si on a hâte de connaitre la suite de l'histoire de ce petit prodige...