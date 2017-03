Loïc Nottet et Tess en Showcase Virgin Radio le 28 mars à Strasbourg

Mardi 28 mars Virgin Radio vous donne rendez-vous pour un showcase Virgin Radio qui aura lieu aux Aviateurs à Strasbourg avec Loïc Nottet et Tess. Pour espérer voir ces deux artistes dans un cadre intimiste, c'est super simple ! Si vous êtes en région strasbourgeoise, et que vous écoutez Virgin Radio sur le 89.5, branchez vous du lundi au vendredi sur la playlist de Laurent entre 16h et 20h. L'animateur fait gagnez les ultimes places pour assister au concert pendant son émission ! Mais avant de tenter votre chance, petite pause musicale avec Tess et Loïc Nottet à l'honneur.

On ne présente plus Loïc Nottet, qui depuis son passage triomphal dans Danse Avec La Star en 2015, enchaîne les succès. Après avoir représenté son pays ( la Belgique) à l'Eurovision avec le titre Rhythm Inside, Loïc Nottet a conquis la France avec son single Million Eyes. Son premier album, Selfocracy, sortira le 31 mars prochain , le showcase du 28 mars sera donc l'occasion d'en découvrir quelques extraits en avant-première. Quant à Tess, la jeune femme ne devrait pas tarder à être sur toutes les ondes alors qu'elle a déjà séduit une grande partie de la critique avec son premier EP et ses titres Love Gun et Endlessly ! Rendez-vous le 28 mars pour leur showcase Virgin Radio.