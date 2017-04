Loic Nottet et Clare Maguire hypnotisants pour le Paris In Live (report)

Loïc Nottet, le jeune prodige belge a sorti son premier album « Selfocracy » vendredi 31 mars. Et il était justement en showcase Paris In Live organisé par Virgin Radio hier soir au Bus Palladium. Dans un contexte très intimiste, une centaine de personnes ont pu découvrir le chanteur sur scène et quelques extraits de son nouvel album. Lui qui tenait absolument à garder "la surprise" de ses morceaux en live pour le premier concert de sa tournée qui aura lieu le 22 avril prochain à Bruxelles, a malgré tout révélé une prestation très forte lors de cette soirée ! La première partie a été incroyablement assurée par la chanteuse Clare Maguire, jeune anglaise à la voix hypnotisante. Avec des titres à la fois émouvants et captivants, elle a assuré son premier événement français comme une reine, avant de laisser la place à Loïc Nottet.

Loïc Nottet interprète ses chansons pour le concert privé Virgin Radio Loïc Nottet interprète ses chansons pour le concert privé Virgin Radio Loïc Nottet interprète ses chansons pour le concert privé Virgin Radio Loïc Nottet interprète ses chansons pour le concert privé Virgin Radio

Le chanteur est arrivé sous les applaudissements chaleureux du public, notamment d’une fanbase solide au premier rang, déterminée à lui apporter tout le soutien dont un artiste rêve. Très simple et un brin timide, Loïc Nottet a commencé ce showcase Virgin Radio en interprétant deux reprises. Et il a mis tout le monde d’accord en chantant "Chandelier" de Sia, la chanson qui l’a fait connaître aux yeux des français dans Danse Avec Les Stars, comme il l’a confié, puis "Lost On You" de LP. L’interprête belge a ensuite eu le plaisir de chanter son dernier single "Million Eyes", puis "Mud Blood" avant d’enchaîner sur une version plutôt pop rock de "Rhythm Inside". Mais difficile pour le public d’accepter que cette chanson soit le dernier titre qu’il interprétait lors de ce concert intimiste très fort mais si court.

Alors, aussi simplement que possible, comme il sait si bien le faire, Loïc Nottet a demandé à ses fans s’ils voulaient entendre un petit titre bonus. Sans répétitions, il s’est mis d’accord avec son pianiste et son batteur pour reprendre un extrait de "Poison", une des chansons de son premier album "Selfocracy". Difficile de ne pas reconnaître le talent immense et la voix parfaite de Loïc Nottet qui a laissé le public bouche bée lors de ce concert privé. Et avant de quitter la scène, il s’est confié quelques minutes au micro de Lionel, sur la préparation de son album ainsi que sur le titre énigmatique de celui-ci. Le chanteur belge a expliqué que "Selfocracy" était en effet un mot qui n’existait pas, mais il représente "le rêgne du moi", c’est à dire que sur scène et à travers la musique, c’est lui qui dirige ! Si vous n’avez pas eu la chance de gagner des places pour le Paris In Love avec Loïc Nottet et Clare Maguire, sachez que le chanteur belge fera deux concerts à Paris, le 3 mai au Trianon et le 26 mai à la Salle Pleyel.