Loïc Nottet et Clare Maguire en Paris In Live, le report vidéo !

Le Bus Palladium a vibré lundi dernier ! Le jeune prodige belge Loic Nottet et l’Anglaise à la voix d’or Clare Maguire étaient à l’affiche d’un Paris In Live exceptionnel organisé dans la mythique salle parisienne. Le temps d’une soirée forte en émotions, les deux artistes ont hypnotisé le public présent et y ont chacun présenté quelques extraits de leurs respectifs nouveaux opus. Selfocracy sorti le 31 mars dernier pour Loic Nottet et le nouvel EP à venir de Clare Maguire. On a chanté, dansé, rêvé sur Millions Eyes, Mud Blood, Rhythme Inside ou encore Swimming, le Bus s’en souviendra longtemps de ce Paris In Live organisé par Virgin Radio avec Loic Nottet et Clare Maguire à revivre dans le report vidéo ci-dessous !

Les auditeurs de Virgin Radio ont pu accéder à l’événement uniquement sur invitations, et c’est un public de privilégiés qui a eu la chance d'applaudir les deux artistes le lundi 3 avril dernier au Bus Palladium ! Tous sont restés bouche bée devant les prestations époustouflantes de Loic et Clare, et ont suivi avec attention leurs interviews assurées par notre animateur Lionel ! À très bientôt pour le prochain Paris In Live avec M le lundi 24 avril prochain, toujours au Bus Palladium.