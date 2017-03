Loic Nottet et Clare Maguire en Paris In Live le 3 avril : Gagnez vos places !

Notez bien cette date dans votre agenda, ou dans votre Smartphone pour les 2.0, Loic Nottet et Clare Maguire seront au Bus Palladium le 3 avril prochain pour un Paris In Live comme on les aime ! Vous connaissez le jeune Belge Loic Nottet depuis sa participation à Danse avec les Stars, qu’il a remportée ! Son single Million Eyes sorti en octobre est un immense succès avec un clip qui totalise plus de 9 millions de vues. Le 31 mars prochain, son tout premier album Selfocracy sortira dans les bacs. A ses côtés, Clare Maguire est de retour en 2017 avec un prochain EP qui devrait vous séduire, comme son dernier album Light After Dark vous avez séduit en 2011.

Du 24 au 31 mars, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour assister au Paris In Live au Bus Palladium le 3 avril avec Loic Nottet et Clare Maguire ! Comment participer ? Répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous !