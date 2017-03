Loic Nottet et Clare Maguire en Paris In Live : Gagnez vos séjours à Paris pour l'événement au Bus Palladium le 3/04

Les Paris In Live reviennent, prêts à venir applaudir sur scène vos artistes préférés dans une prestigieuse salle de la capitale ? Pour cette nouvelle édition, ce sont Loic Nottet et Clare Maguire qui seront de la partie. Présentations ! Le jeune Belge Loic Nottet s’est fait connaitre du public français grâce à sa participation à Danse avec les Stars qu’il remporte en 2015 aux côtés de Denitsa Ikinomova. À la sortie de son single Million Eyes en octobre, c’est un immense succès, le clip où on le voit danser, comptabilise à ce jour plus de 9 millions de vues déjà ! Son premier album Selfocracy paraîtra le 31 mars prochain, une sortie qu’on compte ne louper sous aucun prétexte. Quant à Clare Maguire, la chanteuse britannique avait connu un premier succès avec son album Light After Dark sorti en 2011 la plaçant parmi les artistes les plus prometteurs de son époque. Son prochain EP arrive en 2017, et son passage en Paris In Live sera l'occasion d'en découvrir les premiers titres avant tout le monde !

Pour tenter de gagner vos séjours dans la capitale (transport, logement…) pour assister au Paris In Live de Loic Nottet et Clare Maguire le 3 avril prochain à Paris, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio comme d’habitude, et lorsque le signal retentira, envoyer VIRGIN RADIO par sms au 71213. Vous aurez alors dix minutes pour le faire, un heureux auditeur sera ensuite tiré au sort et remportera le gros lot. N'oubliez pas de consulter le règlement ici. Bonne chance à tous !