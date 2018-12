Loïc Nottet est de retour avec On Fire et c'est brillant 

Il a une voix incroyable, un charisme fou et surtout, une aisance incroyable sur scène : Loïc Nottet a fait ses preuves - autant à la télévision que dans un studio ou sur scène- et le voici de retour, un an et demi après la sortie du très réussi Selfocracy. Pour rappel, il y a quatre ans, le jeune Loïc laissait la Belgique sans voix (c'est le cas de le dire) lors de son passage dans The Voice Belgique. Si son premier opus s'illustrait surtout dans un univers sombre, cette fois, il nous revient avec un morceau lumineux, On Fire. Et le plus beau, c'est qu'il ne pouvait pas trouver plus inspirant.

"There was a little boy, Too different to belong, Too lonely to be strong", chante t-il dès le départ. De quoi nous plonger dans ce morceau qui, inévitablement, est très personnel. "So now you're gonna know, yeah Why I'm gonna shine, why I'm gonna shine", poursuit-il dans le refrain. Et briller, Loïc Nottet le fait déjà très bien. Pour marquer son retour, le jeune chanteur a changé de couleur de cheveux mais, pas que : les fans de la première heure remarqueront que ce nouveau single est plus lumineux, plus pop, plus aérien que ce que le chanteur a pu proposer par le passé. De nombreux changements sont donc à prévoir pour cette nouvelle ère mais une chose est sûr, ce chapitre est excitant !