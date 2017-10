Méfiez-vous des apparences, elles sont parfois trompeuses... Après avoir affronté son double diabolique dans le clip de "Mud Blood", Loïc Nottet a désormais basculé du côté sombre ! Afin de célébrer Halloween comme il se doit, l'artiste belge vient de dévoiler une nouvelle chanson intitulée "Doctor". Complètement inédit, ce titre est accompagné d'un clip carrément flippant dans lequel Loïc Nottet incarne un clown maléfique qui risque fort de venir hanter vos prochaines nuits. Ames sensibles, tremblez...

Avec à son bras une partenaire de crime aussi cinglée que lui, Loïc Nottet se lance dans une virée nocturne et se fait un plaisir d'aller effrayer les personnes âgées et voler les bonbons des petits enfants (on a tous rêvé de faire ça un jour, avouez!). Outre l’ambiance du clip, qui tranche radicalement avec l'image propre et sage de Million Eyes, le chanteur de 21 ans offre ici un titre aux sonorités beaucoup plus urbaines que ceux proposés sur son premier album "Selfocracy". Une chose est sûre, "Doctor" rejoint immédiatement notre playlist 100% Halloween pour frissonner le 31 octobre! Loïc Nottet sera en tournée dans toute la France à partir du 15 novembre, avec notamment un passage à l'Olympia le 12 décembre.