Loïc Nottet dévoile son album Syllygomania à écouter sur Virgin Radio !

Le coronavirus l'avait obligé à retarder la sortie de son deuxième album ! Un léger contre-temps qui n'aura fait qu'augmenter l'énorme attente des fans de Loïc Nottet. Ce vendredi 29 mai, le chanteur d'origine belge dévoile enfin Sillygomania, un opus dont le nom se rapporte à la syllogomanie, un syndrome lié au fait d'accumuler de manière excessive des objets. Porté par 14 titres dont Heartbreaker, Mr/Mme, On fire, 29 ou encore Candy -des morceaux dévoilés ces derniers mois- ce nouveau projet se compose aussi bien de chansons pop et colorées que de ballades plus touchantes. Une tâche titanesque et un engagement sans limite pour ce bourreau de travail que nous avions eu la chance d'interviewer il y a quelques semaine en plein confinement. On vous laisse découvrir la vidéo.

Propulsé par sa participation à Danse avec les stars en France puis à The Voice en Belgique, Loïc Nottet peut aujourd'hui se vanter d'être à la tête d'une véritable armée de fans. Un cercle de personnes qui l'admire et pour lesquels le jeune homme est sans cesse à la recherche de nouvelles idées pour se dépasser. Danseur de talent et chanteur à la voix envoûtante, celui qui avait certifié son premier opus, Selfocracy, disque d'or dans l'Hexagone, risque bel et bien de réitérer avec Sillygomania. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite !