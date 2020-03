Loïc Nottet confirme ses talents de danseur dans le clip de Heartbreaker (VIDEO)

Tourné en plan séquence (traduction : un seul et unique plan), le clip de Heartbreaker est une véritable démonstration des talents de Loïc Nottet, chanteur et danseur révélé au sein de l'émission Danse avec les Stars en 2015. Après un album, Selfocracy, en 2017 et plusieurs projets qui l'ont bien occupé, l'artiste belge est enfin de retour avec le titre Heartbreaker, extrait de son album Sillygomania qui sortira le 20 mars prochain. Un premier extrait qui nous ramène tout de suite à la pop entraînante, folle et colorée si chère au cœur de l'interprète de Million Eyes.

Mis en images par Hugo Jouxtel, le clip qui dure plus de 4 minutes fait clairement référence à de célèbres réalisations telles que Grease, Dirty Dancing ou encore Flashdance. Et il faut dire que côté danse, le jeune homme de 24 ans n'a aucun complexe à avoir. Bien au contraire. C'est donc tout naturellement qu'il nous transporte d'un décor à un autre dans une chorégraphie contagieuse et parfaitement rythmée. De nombreuses qualités que Loïc Nottet devrait démontrer en live lors d'une grande tournée dans l'Hexagone après la sortie de son album.