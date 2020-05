Loïc Nottet annonce la sortie de Sillygomania, son nouvel album

Décidément, le 29 mai s'annonce chargé (et surtout, intéressant) pour la scène pop ! Si Lady gaga a choisi cette date pour la sortie de Chromatica, sachez que le nouvel album de Loic Nottet (intitulé Sillygomania) sera lui aussi disponible. Ce nouvel opus, l'artiste le prépare déjà depuis quelques semaines, notamment grâce à des singles efficaces : 29, Candy, On fire ou, plus récemment, On Fire et Heartbreaker nous annonce un opus pop et rythmé.

Sur cet opus, le jeune artiste s'illustre en français ce qui, pour lui, est une première : "On m’a souvent demandé: est ce que tu chanteras un jour en français ? Et je répondais: Il faut jamais dire jamais, mais pour le moment je n’ai pas encore trouvé quelque chose à raconter. Je n’avais pas envie de démarrer des compositions en français par un single radio. J’avais envie de proposer une chanson qui signifie réellement quelque chose", confiait-il à Pure Charts. Avec cet album, Loic Nottet nous revient plus adulte, plus mature, encore plus engagé artistiquement et on a hâte d'en entendre plus.

Rendez-vous le 29 mai !