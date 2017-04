Le succès est au rendez-vous pour Loïc Nottet ! Publié à la fin du mois de mars, le premier album du jeune prodige belge intitulé « Selfocracy » s’est classé sixième des ventes en France et trône confortablement en haut du podium dans son pays natal la Belgique, où il est déjà Disque d'Or. Depuis la sortie du premier single « Million Eyes » et son clip chorégraphié, le chanteur à la voix cristalline multiplie les succès et s’est fait une place de choix dans le cœur du public français. Il viendra d’ailleurs très bientôt nous présenter ses nouveaux titres puisque deux concerts sont prévus à Paris le mois prochain. Mais comme la France aime Loic Nottet et qu’il le lui rend bien, l’artiste ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, il vient d’ajouter dix nouvelles dates françaises à son Selfocracy Tour, qui passera par l’hexagone cet automne.

Après un concert hypnotisant au Paris In Live, Loïc Nottet se produira dans les grandes villes de France : Clermont-Ferrand, Rennes, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes et Brest sont au programme ! Les billets seront mis en vente ICI dès ce vendredi 14 avril à 11h. Le tout premier concert de la tournée 2017 est prévu le 22 avril à l’Ancienne Belgique de Bruxelles. Loïc Nottet nous avait confié en interview que son spectacle se présenterait sous la forme d’un vrai show mêlant chant, danse contemporaine et effets visuels. Il nous tarde de découvrir ça ! Après un Trianon plein à craquer le 3 mai, le chanteur se produira sur la scène de la salle Pleyel le 26 mai, puis à Londres, Amsterdam et Bruxelles.