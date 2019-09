Lizzo se confie sur la terrible épreuve qui lui a inspiré le titre Truth Hurts

Il y a quelques jours, Lizzo était en couverture du célèbre magazine Billboard. Pour l'occasion, la chanteuse américaine a eu le temps de se confier longuement sur divers sujets et notamment sur un de ses titres phares. En effet, cette dernière a affirmé à Billboard que, lorsqu'elle est entrée en studio il y a deux ans pour enregistrer Truth Hurts, elle ne voulait vraiment pas être là. "J'étais tellement bouleversée, déprimée et triste", se souvient-elle en expliquant qu'elle avait reçu un message vocal d'un type lui disant de ne plus l'appeler car il se remettait avec son ex.

Juste après cet événement, l'interprète de Juice s'est empressée de le bloquer de ses réseaux avant de raconter l'histoire à son producteur. Ce qu'elle ne s'imaginait alors pas du tout, c'est que ce dernier était en train de mettre son histoire à l'écrit avec le titre Truth Hurts. Un récit incroyable qui a quasiment été repris mot pour mot par le collaborateur de la chanteuse pour avoir le résultat que l'on connait aujourd’hui...