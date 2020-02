Lizzo : Sa reprise exceptionnelle du titre Adore You de Harry Styles (VIDEO)

Il y a quelques jours, Lizzo était l'invitée du Live Lounge de la célèbre radio BBC 1. L'occasion pour elle d'interpréter ses titres Good As Hell et Cuz I Love You mais surtout de reprendre le titre de l'un de ses amis à savoir le morceau Adore You d'Harry Styles. Accompagnée par plusieurs de ses choristes et de son indispensable flûte, cette dernière avait donc décidé de faire une cover de l'ancien membre des One Direction, en y ajoutant sa touche personnelle bien évidemment.

Deux mois après la reprise de Juice (le tube phare de Lizzo) par Harry Styles, c'est donc au tour de la jeune américaine de rendre hommage à son ami. Déjà visionnée près d'un demi million de fois, la vidéo nous montre une performance vocale parfaite dans laquelle l'artiste se permet même un petit clin d’œil au chanteur original (00:52). Une version plus douce qui nous prouve, une fois de plus, toutes les capacités de Lizzo. A voir de toute urgence.