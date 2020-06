Lizzo répond aux personnes qui la critiquent sur son poids (VIDEO)

Après s'être levée contre les violences policières et le racisme ambiant aux États-Unis, Lizzo a décidé de s'attaquer à une autre cause chère à son coeur : le body shaming. Pour rappel, ce malheureux procédé désigne le blâme que subit une personne par une autre personne ou un groupe d'individus à cause de l'apparence de son corps, lequel peut être jugé trop gros, trop maigre, trop musclé, etc. C'est donc depuis son compte Tik Tok que la jeune artiste de 32 ans a tenu à poster une vidéo dans laquelle elle s'exprime ouvertement sur son ressenti par rapport aux attaques dont elle est victime depuis le début de sa carrière (voire avant lorsqu'elle n'était pas célèbre). L'occasion de remettre les "haters" à leur place et d'affirmer haut et fort son amour propre.

Dans cet extrait de quelques secondes, l'interprète de Juice va droit au but et demande à ceux qui ne sont pas grossophobes de passer leur chemin : "Je m'entraîne de manière constante depuis cinq ans. Et cela peut vous surprendre que je ne travaille pas pour avoir votre type de corps idéal. Je travaille pour avoir mon type de corps idéal. (...) Alors, la prochaine fois que vous voudrez venir voir quelqu'un et le juger, qu'il boive des smoothies au chou frisé ou mange McDonald's, ou que vous vous entraîniez ou non, que diriez-vous de vous regarder vous-même et de vous soucier de votre putain de corps ? Parce que la santé ne dépend pas seulement de ce à quoi vous ressemblez à l'extérieur. La santé, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et beaucoup d'entre vous doivent faire un nettoyage. Namaste, passez une excellente journée." Des propos clairs et précis de la part de celle qui proclame l'acceptation de soi et n'a pas hésité à s'afficher telle qu'elle est depuis ses débuts !