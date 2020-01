Lizzo : Regardez sa performance au Saturday Night Live avec Eddie Murphy (VIDEO)

L'année qui vient de s'écouler aura comblé tous les rêves et les espoirs de la jeune artiste ! Du moins, c'est ce qu'on imagine. Avec un album couronné de succès, une tournée à travers le monde à guichets fermés, des critiques dithyrambiques de la profession et le statut d'artiste de l'année par le Time magazine, Lizzo n'en finit plus de monter les marches de la gloire. Alors qu'elle avait commencé la décennie dans la misère et la tristesse, comme elle le précisait sur Twitter, la jeune femme originaire de Brooklyn la termine au sommet. Et ce n'est pas près de s'arrêter visiblement...

Invitée par Eddie Murphy dans l'émission Saturday Night Live en décembre dernier, l'interprète de Juice n'a pas hésité à dévoiler une interprétation très festive de son tube Good As Hell. Vêtue d'un costume noir et blanc dès plus sage, la chanteuse davantage habituée aux petites tenues nous prouve une fois de plus la puissance de sa voix. Un live exceptionnel auquel s'est ajouté une autre interprétation de son tube Truth Hurts ainsi que des sketchs humoristiques.