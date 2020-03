Lizzo propose des cours de méditation pour lutter contre la peur ambiante (VIDEO)

Il y a quelques heures Lizzo a partagé une vidéo accompagnée d'une légende édifiante : "Parce que je vous aime. Une méditation et un mantra pour promouvoir la guérison pendant cette crise mondiale. À utiliser à votre propre rythme. Je vous aime !" Ainsi, la chanteuse offre à ses millions d'abonnés sur Instagram l'occasion de se déconnecter quelques minutes de l'actualité morose et de s'évader grâce à son talent de musicienne. Une initiative plutôt bien accueillie par les internautes et qui n'a pas manqué d'être repris par de nombreux médias du monde entier.

Après avoir joué de la flûte pendant quelques minutes, Lizzo donne le coup d'envoi de la séance de méditation : "Je voulais prendre le temps aujourd'hui de faire une méditation de masse. Nous allons nous réunir et prendre de profondes respirations et nous allons nous mettre d'accord, et nous allons essayer d'éliminer la peur autant que possible, en travaillant ensemble pendant cette période difficile. Pendant cette pandémie mondiale" précise t-elle devant la caméra où elle a entreposé plusieurs cristaux.

L'interprète du tube Juice a également demandé solennellement à ses fans de prendre les précautions nécessaires, ajoutant que "nous avons besoin de leadership". "Je veux que nous méditons tous sur le fait que les gens sont propres, qu'ils prennent toutes les précautions", a-t-elle déclaré. "Nous devons vraiment nous écouter les uns les autres. Nous avons besoin de nous sentir vraiment à l'aise avec les autres. Nous devons vraiment être là pour nous aider les uns les autres. Nous ne pouvons pas avoir peur les uns des autres, ce qui signifie que nous devons faire les bonnes choses pour être en sécurité : masques, lavage des mains... Nous allons donc prendre toute cette peur et la transmuer en amour".