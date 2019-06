Lizzo : La performance époustouflante des BET Awards 2019 à ne pas manquer (VIDEO)

Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Lizzo : si la chanteuse américaine a déjà quelques titres à son actif, c'est avec Juice qu'elle s'est vraiment fait remarqué aux yeux du monde. Peu après, elle dévoilait Cuz I love You, un album coloré, efficace (parfait pour l'été) et qui, en plus, est teinté de féminisme. Et justement, en parlant de féminisme, Lizzo a offert une performance aussi incroyable qu'explosive lors des BET Awards 2019- à Los Angeles. Si vous l'avez manquée, elle est à voir juste ici !

Vêtue d'une robe de mariée et perchée sur un gâteau géant, Lizzo a joué Truth Hurts devant une assemblée médusée - il faut dire qu'il y a de quoi ! Tous les invités présents (Rihanna en tête) lui ont offert une standing ovation. Et dans les commentaires, les internautes, sont tout aussi admiratifs : "Elle a été applaudie par Rihanna. C'est là que tu sais que tu as réussi", s'exclame une jeune fille. "Ils ont deux ans de retard mais ils donnent enfin la lumière qu'elle mérire", pointe un autre.

Autrement dit, carton plein pour Lizzo qui n'a pas fini de monter.