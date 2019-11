Lizzo joue Good As Hell en live pour X-Factor (VIDEO)

C'est LE morceau qui tourne en ce moment sur les ondes : Good As Hell ft. Ariana Grande continue de se faire une place dans les charts et si vous suivez l'artiste depuis longtemps, alors vous savez que le morceau date de 2016. A retrouver sur Coconut Oil, Good As Hell s'est offert une seconde jeunesse (clairement badass) grâce à la présence d'Ariana Grande. Mais, c'est seule que Lizzo est allée l'interpréter pour la première sur le sol britannique. Voyez plutôt :

Invitée sur le plateau de X-Factor, Lizzo a livré une performance qui, une fois plus, confirme son habilité à se produire en live. Mise en scène, costumes et danseuses, la chanteuse a littéralement mis le feu au plateau.