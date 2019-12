Lizzo, Harry Styles, Tim Dup... les clips de la semaine !

Focus sur les clips qui ont marqué la semaine ! Au programme d'abord, Lizzo : l'artiste a tourné une nouvelle version de Good As Hell qui, on le rappelle, était déjà sorti en 2016. Et comme toujours, c'est brillant.

Lizzo - Good As Hell

Coldplay - Everyday Life

Coldplay continue de promouvoir son dernier album : après Orphans, le groupe enchaîne avec Everyday Life (à retrouver sur l'album éponyme, donc).

Harry Styles - Adore You

Pour Adore You, Harry Styles s'est glissé dans un la peau d'un personnage particulier, rejeté pour sa différence. Direction l'île fictive d'Eroda pour suivre ses aventures !

Tim Dup - Place Espoir

Enfin, Tim Dup est de retour avec Place Espoir - un morceau poétique, comme il sait les faire.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de clips !