Lizzo ft. Missy Elliott, Tempo a son clip ! (VIDEO)

S'il y a une artiste qui aura marqué l'année, c'est bien Lizzo. Celle qui a explosé tous les scores avec Juice continue de promouvoir son album et, accessoirement, de grimper dans les charts. Impressionnante, déjantée et surtout, incroyablement dévouée à défendre la place des femmes dans le milieu artisitque, Lizzo nous surprend toujours (on se souvient de sa performance aux BET Awards) et n'a pas fini de nous prendre de cours. Aujourd'hui, place au clip de Tempo ft. Missy Elliott.

Tous les médias s'accordent à dire que Tempo est ce que l'on appelle un "banger" (comprendre "un hit") et la vidéo ne fait qu'accentuer la puissance du titre. On vous laisse aller récupérer un chapeau de cow-boy et apprendre le twerk parce qu'inévitablement, Tempo donne envie de pousser les meubles et de danser. Bref, encore un tube qui va faire notre été !