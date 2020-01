Lizzo et Harry Styles se retrouvent sur scène pour interpréter Juice (VIDEO)

Difficile de passer à côté du phénomène Lizzo : avec son album Cuz I Love You, la chanteuse s'est littéralement imposée dans les charts du monde entier avec des singles efficaces tels que Juice. Et justement, c'est ce morceau qu'avait choisi de reprendre Harry Styles dans le Live Lounge de BBC One. Lizzo avait adoré la cover (et ne s'en est pas cachée). Récemment, la chanteuse a invité l'interprète de Adore You sur scène. Voyez plutôt :

Les deux artistes ont littéralement enflammé la scène à Miami. "Elle est certainement l'une des artistes les plus excitantes en ce moment. Elle est exactement ce que l'on attend d'un artiste, c'est à dire elle-même", déclarait le jeune chanteur. Et clairement, ils ont été ce soir là tout ce qu'un public pouvaient attendre d'artistes.