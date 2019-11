Lizzo et Ariana Grande remixent Good As Hell, focus sur l'Histoire du morceau

Lizzo et Ariana Grande ? C'est le duo dont on avait besoin sans même le savoir. Les deux artistes ont uni leurs forces pour nous offrir un remix efficace du morceau initialement sorti en 2016. Reprendre ses propres titres est de plus courant chez les artistes : pas plus tard que la semaine dernière, Taylor Swift invitait Shawn Mendes sur une nouvelle version de son single Lover. Mais, retour à nos moutons : Lizzo ft. Ariana Grande.

Ceux qui la suivent depuis longtemps le savent, Lizzo avait déjà offert le titre sur "Coconut Oil", sorti il y a trois ans.

Le boost dont on avait besoin

On ne va pas se mentir, novembre n'est pas non plus notre mois préféré de l'année. On oublie les morceaux sucrés de l'été pour mieux tenter de trouver un minimum de bonne humeur dans les chants de Noël - et encore. Et quand on s'arrête deux secondes sur les paroles de Good As Hell, on a qu'une envie : se prendre pour Lizzo et se dire que Eh, n'importe qui peut être une star . On ne vous refera pas une traduction complète des paroles mais le message est clair : ne pas se laisser abattre et aller de l'avant. La line le plus percutante ? "Relève toi et change ta vie".

Inspirant, n'est-ce pas ? Alors écoutez le remix et prenez votre vie en main ?