Lizzo est de retour en studio ! (PHOTO)

Il y a plus d'un an et demi, le grand public découvrait Lizzo, une chanteuse américaine à l'univers et au charisme incomparables. Depuis, celle qui n'arrivait pas a rencontré le succès avec ses deux premiers albums a dépassé toutes les espérances. Avec Cuz I Love You, cette dernière s'impose littéralement comme la révélation pop de ces dernières années. Des tubes entêtants, une voix bluffante et une image assumée qui ont fait d'elle le nouveau porte-parole de l'acceptation de soi. Élue "Entertainer de l'année" par Time magazine l'année dernière, l'artiste originaire de New York avait également raflé de nombreux prix dont trois Grammy Awards qui demeurent les récompenses suprêmes aux Etats-Unis. Après plusieurs mois de confinement, il semblerait que la chanteuse soit bel et bien sur le point de faire son retour. La preuve en images.

Lizzo is back in the studio in new Instagram story. ???? pic.twitter.com/U3u6RkOjYT — Pop Crave (@PopCrave) September 22, 2020

Publiés dans sa story Instagram, les clichés de Lizzo montrent la chanteuse dans ce qui semble être un studio d'enregistrement. Alors que la première photo montre un selfie de la jeune femme avec une nouvelle coupe de cheveux, l'autre se focalise essentiellement sur une personne en train de travailler avec un ordinateur portable. On peut notamment apercevoir, sur l'écran, des pistes de sons. Devenue l'une des artistes les plus influentes de la scène pop, l'interprète de Juice pourrait donc faire son retour d'ici à la fin de l'année, même si il paraît plus probable qu'un nouvel album voit le jour en 2021. Il faudra encore patienter pour le découvrir...