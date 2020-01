Lizzo, Ed Sheeran, Beyoncé... Michelle Obama partage sa playlist de sport (PHOTO)

"On arrive à une période de l'année où les bonnes résolutions du Nouvel An sont dur à tenir. Pour vous motiver, je tenais à partager ma playlist de sport avec vous. Ces morceaux me donnent de l'énergie et me permettent de traverser mes pires séances de sport. Que contient la vôtre ?" a affirmé Michelle Obama sur son compte Twitter il y a quelques jours. Une déclaration accompagnée d'un cliché de ce qui semble être la playlist complète de l'ex Première dame. On y retrouve ainsi plus d'une trentaine de morceaux interprétés par divers artistes plus ou moins connus. Des titres motivant parfaitement adaptés à une bonne session de sport.

Soulmate de Lizzo, My Money, My Baby de Burna Boy, Press de Cardi B, One Kiss de Calvin Harris et Dua Lipa ou encore Show Me Love d'Alicia Keys, ils sont nombreux à faire partie de la routine sportive de Michelle Obama. Très engagée pour la santé liée à une activité physique durant les deux mandats de son époux, l'auteure du best-seller Devenir espère ainsi motiver ses followers en partageant ses goûts musicaux. Une initiative qui pourrait bien fonctionner puisqu'ils sont des centaines de milliers à avoir réagit à sa publication.