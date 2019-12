Lizzo dévoile une deuxième version du clip de Good As Hell (VIDEO)

Le 11 mai 2016, il y a plus de trois ans, Lizzo sortait le clip de Good as Hell. Une vidéo plutôt bien réussie qui cumule désormais plus de 50 millions de vues. Seulement voilà, à l'époque de la sortie de ce premier clip, la chanteuse n'était pas vraiment populaire. Du moins, pas autant qu'aujourd'hui. Révélation pop de ces dernières années, l'interprète de Juice est devenue un véritable phénomène. Une notoriété grandissante qu'elle doit notamment à son univers original, sa plastique délirante et sa voix hors du commun. Bref, un personnage qui se produit dans le monde entier et que tout le monde s'arrache. Alors, pour fêter ça, l'américaine originaire de Brooklyn n'a pas hésité à balancer sur YouTube un nouveau clip pour son titre Good as Hell. Une vidéo tournée à l'université où on la voit en meneuse de fanfare. À voir de toute urgence !