Lizzo demande à ses fans de ne pas répandre de la négativité sur les réseaux sociaux (VIDEO)

"Vous avez le pouvoir de rendre la gentillesse sexy. On ne sait jamais ce que quelqu'un traverse" balance Lizzo en légende d'une récente publication Instagram. Et il faut dire que si il y a bien une artiste qui sait de quoi elle parle, c'est bien elle ! Intervenue sur le réseau social ce lundi 31 août, l'interprète de Truth Hurts a tenu à faire passer un message concernant l'attitude des internautes vis-à-vis des autres personnes. Si elle précise que nombreux sont ceux qui cherchent à faire le buzz ou à devenir des célébrités, il faut faire attention au moyen choisi pour y parvenir. "Voici un défi à relever. En tant que personnes, pourquoi ne pas arrêter d'encourager la négativité ? Et si nous arrêtions de promouvoir des choses blessantes et haineuses sur internet ? Si vous voyez un message sur quelqu'un et qu'il s'agit de quelque chose que vous ne voulez peut-être pas entendre sur vous ou sur quelqu'un que vous aimez, pourquoi ne pas le partager, pourquoi ne pas le rediffuser ?" affirme Lizzo l'air déterminé. Une initiative qui pourrait s'avérer beaucoup plus lucrative qu'on ne le croit. C'est d'ailleurs pour cela que cette dernière termine en demandant quelques chose de très simple : "Quand vous voyez quelque chose de bien sur Internet, renforcez cela, et ne renforcez pas cette intimidation négative à laquelle nous nous sommes habitués". Des conseils qui peuvent paraître basiques mais qui pourraient probablement aider bon nombre de personnes dans la vie de tous les jours.