Lizzo brise les codes avec sa dernière couverture de magazine (PHOTOS)

Il y a quelques jours, la version anglaise du célèbre magazine de mode Vogue dévoilait sa couverture du mois de décembre 2019. Et ce n'est autre que la chanteuse Lizzo qui apparaissait à l'honneur dans ce numéro exceptionnel. Une manière quasiment inédite pour la rédaction de cette bible de mettre en avant une artiste "noire et grosse" comme le précisent nos confrères du Huffington Post. En pleine ascension, la chanteuse américaine originaire de Brooklyn s'immisce peu à peu dans le paysage musical français. Alors qu'elle remplissait la salle Pleyel à Paris il y a quelques jours, l'interprète de Juice sera également en tournée à travers toute l'Europe. Et comme si cela ne suffisait pas, elle vient également de dévoiler Good as Hell, en duo avec Ariana Grande. Rien que ça. Un titre à écouter sur les ondes de Virgin Radio depuis quelques jours.