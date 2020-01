Lizzo affirme que son corps n'est pas une "tendance" et qu'elle est "plus que ça" !

"Le mouvement lié à la positivité du corps fait la même chose. Nous grandissons ensemble, et ce sont des douleurs de croissance, mais je suis juste heureux d'être attaché à quelque chose d'aussi organique et vivant." affirme Lizzo au magazine Rolling Stone en expliquant comment elle est passée au-delà des critiques et a réussi à accepter son corps tel qu'il est.

Lizzo est surtout connue pour ses hymnes sur l'amour de soi, comme Truth Hurts et Good as Hell. Mais la superstar en a assez de l'attention portée à son corps, et veut être célébrée pour plus que son apparence. "Je suis bien plus que cela. Parce que je présente cela, j'ai toute une carrière à côté", a-t-elle déclaré au magazine avant d'ajouter"Ce n'est pas une tendance". Attendue au tournant pour sa prestation au Grammy Awards dans quelques semaines, Lizzo est également en lice dans huit catégories.