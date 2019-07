Lizzo à Glastonbury ? C'était LA performance à voir ! (VIDEO)

En France, ce week-end fut chargé en festivals : La nuit de l'Erdre en Bretagne, EuropaVox à Clermont-Ferrand, Garorock à Marmande... on avait largement de quoi faire. Mais, en Angleterre, il n'y avait qu'une destination possible : Glastonbury, LE festival britannique ! Les férus de musique le savent, Glasto est de loin LA référence Outre-Manche. L'ancien fief de Kate Moss et de Pete Doherty attire toujours plus de monde chaque année et pour cette édition 2019, la programmation faisait rêver : Stormzy, The Killers, Bastille, Tom Odell mais aussi Billie Eilish ou encore Lizzo se sont succédés sur scène. Et justement, on vous invite à voir Juice en live : "une tuerie", comme on dit !

La semaine dernière, Lizzo mettait le feu aux BET Awards (au point que Rihanna en personne s'est levée pour l'applaudir). Cette fois, à Glastonbury, elle a livré une performance aussi énergique que déjantée. La bonne nouvelle ? Les chanceux qui se rendront au Main Square Festival la semaine prochaine pourront la voir sur scène. Patience, plus que quelques jours !