Live Réseaux Sociaux : Whitney de The Voice rend hommage au personnel soignant (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, projets reportés, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Whitney, gagnante de The Voice l'an dernier, qui a tenu à chanter en soutien au personnel médical qui se bat tous les jours pour vaincre cette pandémie. La jeune femme a publié une vidéo via le compte Twitter du télé-crochet qui l'a révélé en partageant quelques mots avec les internautes : "J'ai de la chance d'avoir un petit jardin, sinon ça va, par rapport à d'autres qui sont enfermés, je le vis vraiment bien, je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Moi ça ne change pas vraiment de d'habitude, avec la fibromyalgie, la maladie dont je suis atteinte, je ne sortais pas plus que ça".