Live Réseaux Sociaux : Regardez toutes les prestations de Mariah Carey (VIDEOS)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, albums repoussés, projets décalés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Mariah Carey qui a enchaîné les prestations filmées depuis son studio privé dans sa villa californienne. Très active sur les réseaux sociaux, l'interprète de Touch My body a donc offerte plusieurs prestations de ses plus grands tubes comme Hero, Always Be My Baby, Your Girl ou encore Fly Like A Bird. Une générosité que l'on ne connaissait pas forcément de la part de l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps mais qui semble ravir ses fans. Avec des centaines de milliers de vues sur chacune de ses apparitions, Mariah Carey semble faire l'unanimité. On regarde.