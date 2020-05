Live Réseaux Sociaux : Regardez la prestation époustouflante de Tame Impala (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, projets reportés, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Kevin Parker, de Tame Impala, qui s'est livré à l'une des plus belles prestations (selon nous) réalisées en confinement depuis le début de la crise sanitaire. Invité par le Late Show pour la section Play At Home, l'artiste australien s'est divisé en trois sur des fonds de couleurs originaux afin de nous interpréter son titre Is It True, issu du dernier album du groupe, The Slow Rush. Une vidéo à voir absolument !