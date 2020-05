Live Réseaux Sociaux : Regardez la prestation de Jain et Oxmo Puccino sur Facebook (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, projets reportés, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Jain et Oxmo Puccino qui ont publié, il y a quelques jours, une vidéo de leur duo sur le titre Dream. On y aperçoit les deux artistes, chacun chez soi, en train de chanter et/ou de jouer des instruments. Très bien montée, la vidéo nous démontre une fois de plus le côté perfectionniste de l'interprète de Makeba. L'écran se sépare en plusieurs carrés qui laissent apparaître différentes facettes de Jain selon ce qu'elle est en train de faire. Actuellement en pause dans sa carrière, c'est donc avec un immense plaisir que l'on retrouve la jeune artiste et son titre Dream, issu de son album Soldier. On vous laisse en profiter !