Live Réseaux Sociaux : Post Malone reprend Nirvana pour un concert caritatif (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, projets reportés, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Post Malone qui a décidé de participer à un concert caritatif dans lequel il interprète les titres du groupe Nirvana. Vêtu d'une tunique à fleur (comme Kurt Cobain lors de son concert à Amherst dans le Massachusetts, en 1990) et filmé devant un bar, l'artiste américain avait choisi pas moins de 15 titres du célèbre groupe de rock parmi lesquels About a Girl, Come as You Are, Heart-Shaped Box ou encore In Bloom. Tous les dons récoltés durant ce live ont été reversés aux fonds de solidarité des Nations Unis pour la lutte contre le Covid-19.