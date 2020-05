Live Réseaux Sociaux : -M- dévoile son nouveau titre, Croîs au Printemps, pour le Secours Populaire (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, projets reportés, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement depuis chez eux. C'est notamment le cas de -M- qui enchaîne les prestations depuis quelques semaines. Dernière en date ? Un live du Grand Petit Concert dans lequel on voit l'artiste chez lui, uniquement accompagné de ses instruments. Pour l'occasion, l'interprète de La Seine a dévoilé son titre Croîs au printemps, qu'il a écrit pour le Secours Populaire et dont tous les bénéfices seront reversés à l'association dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Un morceau pour lequel le chanteur s'est fait aidé de sa famille, afin d'y apporter encore plus d'amour. On vous laisse en profiter !