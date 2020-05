La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, projets reportés, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas des membres du groupe Metallica, qui ont profité de la distance qui les sépare pour interpréter une version remaniée de leur titre Blackened, issu de l’album And Justice for All sorti en 1988. Un beau cadeau pour leurs fans, qui s'ajoute aux vidéos publiées tous les lundis sur la chaîne YouTube du groupe dans le cadre de leurs Metallica Mondays.