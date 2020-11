Live Réseaux Sociaux : L.E.J ré-enregistre avec brio Tous les Deux pour Fraiches (VIDEO)

Retour à la case maison. Depuis un peu plus d'une semaine, le Gouvernement a annoncé une nouvelle mesure de confinement, contraignant les Français à rester chez eux le plus possible. Assignés à résidences les artistes utilisent les réseaux sociaux pour partager leur musique. Et justement, en parlant de réseaux, le média Fraiches a lancé un défi plutôt sympathique à L.E.J : enregistrer un morceau en confinement, avec les moyens du bord. Et franchement, le résultat est bluffant.

Ainsi, le trio a choisi de retravailler Tous Les Deux (single à retouver sur leur dernier album). A distance et avec ce qu'elles avaient sous la main (des verres, une noix de coco...!), les trois artistes se sont prises au jeu pour mieux nous offrir une toute nouvelle version de leur morceau. Côté réactions, les fans ont adoré : "Franchement ? Je ne sais pas si la version complète est enregistrée quelque part, mais je pourrais écouter ça pendant des heures", peut-on ainsi lire dans les commentaires.

Une fois de plus, les L.E.J ont prouvé leur talent et surtout, elles nous ont montré que même en confinement, on peut rester créatif.