Live Réseaux Sociaux : Kyo reprend Le Chemin (VIDEO)

Il y a plus de quinze ans, Kyo débarquait dans les charts français avec Le Chemin (avec Sita) - morceau qui, ensuite, deviendra culte. Après ça, la bande a enchainé les succès tels que Dernière Danse, Je cours, Le Graal ou, plus récemment, ton mec. Kyo poursuit maintenant sa carrière sans son batteur d'origine mais ne compte pas nous laisser sans musique - bien au contraire ! Alors qu'il prépare son prochain opus, le groupe nous a offert un petit voyage dans le temps ce qui, en période de confinement, est toujours bon à prendre. "En attendant un peu de nouveauté, voici un peu de vintage", a annoncé le groupe en partageant sa reprise "à la maison" de son titre culte, Le Chemin.

.« On espère que vous tenez bon. En attendant de la nouveauté, voici un peu de vintage ! Jocelyn n’a pas pu se joindre à nous sur cette vidéo mais on vous embrasse tous », déclarent-ils. On vous laisse voyager un peu dans vos souvenirs d'ado - vous verrez, ça fait du bien.