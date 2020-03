Live Réseaux Sociaux : James Blake reprend No Surprises de Radiohead (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes sur tout le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, albums repoussés... Plus rien ne se passe comme prévu ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas du chanteur britannique James Blake qui a tenu à reprendre le fameux titre No Surprises de Radiohead. En effet, L'auteur-compositeur-interprète - qui est un grand fan de Radiohead et qui avait déjà repris sur scène Videotape - a magnifié la chanson grâce à de magnifiques accords de piano et une voix enivrante. Quelques minutes qui auront largement suffit à son public pour être emballé par ce concert en live depuis son compte Instagram.