Live Réseaux Sociaux : Dua Lipa interprète Break My Heart (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes à travers le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, albums repoussés, projets décalés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Dua Lipa qui a décidé d'interpréter depuis son domicile londonien son tube Break my Heart pour le Tonight Show de Jimmy Fallon.

En tête des charts du monde entier avec son album Future Nostalgie, qu'elle a souhaité sortir malgré le confinement lié à la pandémie de Coronavirus, Dua Lipa n'hésite pas à effectuer la promotion de son nouvel opus. C'est donc depuis chez elle et un fond neutre qu'elle a interprété son nouveau tube pour le show du célèbre animateur Jimmy Fallon. Une vidéo de plusieurs minutes dans laquelle l'artiste chante son titre avec un habillage original derrière elle. Un titre qui pourrait bien suivre les tubes Don't Start Now et Physical et sur lequel elle s'exprimait il y a quelques temps : "Cette chanson vient vraiment d'un endroit joyeux. J'ai écrit sur le fait que je suis amoureuse et heureuse mais je me demande toujours quand est-ce que ça va mal tourner. C'est une célébration de la vulnérabilité et de la possibilité de ressentir tout ça, ne pas vouloir que certaines choses aient une fin".