Live Réseaux Sociaux : Christine and the Queens livre un concert atypique sur Instagram (VIDEO)

Quelques jours après la sortie de son EP La Vita Nuova, Christine and the Queens doit, elle aussi, faire face au confinement ! C'est donc tout naturellement que la jeune femme a décidé de se filmer en studio en train de livrer une prestation originale de quelques-uns de ses nouveaux titres comme I disappear in your arms ou People, I've been sad. Une vidéo de près de quatorze minutes dans laquelle on voit l'interprète de Paradis Perdus en train d'effectuer des chorégraphies et de chanter a cappella ou accompagnée d'un musicien au piano.

Une jolie manière pour Christine and the Queens de sortie de l'ennui et de conserver un contact avec ses nombreux fans. Elle précise d'ailleurs en légende de cette vidéo qu'elle souhaite en faire un rendez-vous journalier : "Juste comme ça, vers 18 heures, parce que c’est assez joli de se donner un rendez-vous ensemble chaque jour pour tromper l’ennui. Concepts douteux et invités mystère sont à prévoir dans les jours qui viennent. Courage et prenez soin de vous". Rendez-vous dans les prochains jours sur le compte Instagram de la chanteuse qui a décidé de prendre le confinement de la manière la plus positive qu'il soit !